Путин назначил Ордаша послом в Гане, а Бердникова – в Зимбабве
Президент России Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом в Гане временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Другими указами Путин освободил от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии Сергея Бердникова, который назначается на пост посла РФ в Зимбабве и Республике Малави по совместительству.
Предыдущего посла в Зимбабве и Малави Николая Красильникова президент освободил от обязанностей.
Андрей Ордаш является советником-посланником, чрезвычайным и полномочным посланником второго класса. Сергей Бердников – чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, занимал должность посла в Гане и Либерии с 2021 г.