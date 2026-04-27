Участник разработки закона о такси Антон Петраков покидает «Яндекс»

Петраков родился в Калуге. По окончании МГИМО он находился на дипломатической службе до 2014 г., в том числе был в составе дипломатической миссии России в Чехии. Затем, до 2018 г., Петраков работал в «Яндексе» в должности руководителя проектов по взаимодействию с государственными органами власти. Он был одним из разработчиков российского законопроекта о телемедицине.