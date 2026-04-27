CNY Бирж.10,937-0,39%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 733,76+0,03%RTSI1 151,2+0,99%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Главная / Карьера /

Участник разработки закона о такси Антон Петраков покидает «Яндекс»

Ведомости

Директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков покидает компанию в мае. Эту информацию он сам подтвердил «Ведомостям».

Свой уход он объяснил необходимостью дальнейшего развития карьеры и желанием уделить больше времени запуску собственных проектов в сфере GR и платформенной экономики. Подробности Петраков не раскрывает.

Петраков родился в Калуге. По окончании МГИМО он находился на дипломатической службе до 2014 г., в том числе был в составе дипломатической миссии России в Чехии. Затем, до 2018 г., Петраков работал в «Яндексе» в должности руководителя проектов по взаимодействию с государственными органами власти. Он был одним из разработчиков российского законопроекта о телемедицине.

С 2018 г. по апрель 2026 г. Петраков также руководил направлением по корпоративным отношениям и работе с госорганами «Яндекс.Такси». Он принимал участие в разработке закона о такси, закона о платформенной экономике и других документов, регулирующих отрасль. Кроме того, при нем у водителей такси появилась возможность оформлять короткие полисы ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её