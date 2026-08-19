Генеральный директор НТЦ «ИТ РОСА» Олег Карпицкий покинул свой пост
Генеральный директор Научно-технического центра информационных технологий «РОСА» Олег Карпицкий завершил работу в компании. Новым главой российского разработчика ПО назначен Юрий Песня, сообщила пресс-служба «РОСА».
В компании отметили, что при Карпицком «РОСА» расширила продуктовую линейку и экосистему собственных решений, развивала системное и инфраструктурное программное обеспечение и укрепила сотрудничество с технологическими и бизнес-партнерами.
Новому гендиректору предстоит заниматься ускорением темпов роста и масштабированием бизнеса, развитием продуктового портфеля и укреплением позиций компании на ключевых рынках. Утвержденная ранее стратегия «РОСА» будет сохранена.
Песня имеет более 25 лет опыта работы в ИТ и управления технологическими компаниями. Ранее он возглавлял Центр развития систем клиентского контура «Газпром нефти», где отвечал в том числе за цифровую трансформацию, координацию продуктовых команд, развитие DevOps-практик и внедрение технологий искусственного интеллекта.
До этого Песня занимал руководящие должности в «Газпром нефть - Центре», Tieto и Avaya, а с 2003 по 2009 г. был генеральным директором «Телеком Дизайна». Он окончил ЛЭТИ по специальности «инженер-электрик» и программу MBA ИМИСП.