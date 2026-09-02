Эксперты: зумеры задали новые правила на рынке труда

Поколение зумеров во многом изменило рынок труда, заставив работодателя иначе смотреть на вопросы загрузки, заработной платы и баланса труда и отдыха. При этом новое поколение быстро мыслит, не боится рисковать и принимать стремительные решения, а еще не имеет авторитетов, пришли к выводу участники сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» на Восточном экономическом форуме.