Эксперты: зумеры задали новые правила на рынке труда
Поколение зумеров во многом изменило рынок труда, заставив работодателя иначе смотреть на вопросы загрузки, заработной платы и баланса труда и отдыха. При этом новое поколение быстро мыслит, не боится рисковать и принимать стремительные решения, а еще не имеет авторитетов, пришли к выводу участники сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» на Восточном экономическом форуме.
По словам президента, председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, молодое поколение, даже мужчины, часто приходят с запросом на неполный рабочий день, что для предыдущих поколений считалось чем-то непривычным.
«Я всегда считал, что мужчина точно должен "пахать", зарабатывать, карьеру делать. А сейчас приходят молодые, говорят: «я хочу работать четыре дня в неделю» <...>. С другой стороны, в этом трагедии нет, нужно это учитывать – что могут быть разные потребности», – сказал он.
При этом ключевым фактором остается вопрос мотивации сотрудника, убежден Костин. К тому же, возраст тоже имеет значение – со временем у сотрудника меняется система его жизненных ценностей.
По словам директора Т-Образования (образовательная платформа Т-Банка) Варвары Смирновой, которая имеет в штате только сотрудников нового поколения, для них нормально не иметь авторитетов, и важным становится аргументация и правильно подобранные для каждого подчиненного мотивационные слова.
При этом зумеры часто и успешно обращаются к искусственному интеллекту, напомнил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, приведя в пример опыт своих знакомых.
Их тихий и незаметный сотрудник из отдела IT на совещании высказал часть предложений. Внедрив их, компания получила значительную прибыль. «Ему премию годовую выписали. А потом кто-то увидел, что он сидит на совещании и спрашивает искусственный интеллект, в программу все записывает», – рассказал он.
Вместе с тем, зумеры имеют высокие зарплатные запросы, отметила модератор сессии, ведущая молодежного проекта «Веды» делового издания «Ведомости» Анастасия Букреева. Она вывела на экраны опрос молодых людей на улицах Москвы. Большинство из них сказали, что считают нормальной зарплату для молодого специалиста в 100 000–120 000–150 000 руб. и выше.
Зумеры также требовательны к культуре поведения на работе, отметила она и поинтересовалась у участников сессии: что бы они ответили на запрос зумера отпустить их с работы, а позже – на недельку в Таиланд за рабочее настроение «минус вайб».
Губернатор Магаданской области Сергей Новов напомнил про Трудовой кодекс и заметил, что даже будучи очень талантливым человеком, нужно быть к тому же и командным игроком, а такое поведение не соответствует требованиям команды. Дмитрий Григоренко был лаконичнее, отметив, что уволил бы такого сотрудника.