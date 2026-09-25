Гендиректором ООО «Вуш» станет Алексей Скоробогатов

В «Вуш» заявили, что назначение Скоробогатова усилит управление российским бизнесом, рост прибыльности, операционной эффективности, развитию продукта и качеству сервиса. С 2022 г. он возглавлял российское подразделение французской компании Blablacar в должности вице-президента и генерального директора. Ранее занимал пост коммерческого директора Avito, входил в состав Executive Management Team компании. Команда продаж Avito под его руководством за три года увеличила выручку почти втрое. Кроме того, Скоробогатов с 2004 по 2014 гг. работал в компании Nokia в России и Финляндии.