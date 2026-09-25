Гендиректором ООО «Вуш» станет Алексей Скоробогатов
С 19 октября должность генерального директора ООО «Вуш» займет Алексей Скоробогатов. Занимающий эту должность Дмитрий Чуйко продолжит возглавлять ПАО «Вуш холдинг», управляющее бизнесами компании в России, странах СНГ и Латинской Америки. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
«Я продолжаю руководить всей Группой. Наши приоритеты остаются прежними: рост поездок, повышение эффективности, укрепление финансовых результатов и развитие международного бизнеса», – заявил Чуйко.
В «Вуш» заявили, что назначение Скоробогатова усилит управление российским бизнесом, рост прибыльности, операционной эффективности, развитию продукта и качеству сервиса. С 2022 г. он возглавлял российское подразделение французской компании Blablacar в должности вице-президента и генерального директора. Ранее занимал пост коммерческого директора Avito, входил в состав Executive Management Team компании. Команда продаж Avito под его руководством за три года увеличила выручку почти втрое. Кроме того, Скоробогатов с 2004 по 2014 гг. работал в компании Nokia в России и Финляндии.
Чистый убыток ПАО «ВУШ холдинг» (сервис кикшеринга Whoosh) за шесть месяцев 2026 г. составил 1,77 млрд руб., что на 6,7% ниже итога за аналогичный период в 2025 г. Выручка достигла отметки в 5,56 млрд руб. (+4%). EBITDA кикшеринга выросла на 43% – до 1,44 млрд руб., а рентабельность по показателю составила 26% (+7 п. п.).
Компания заявила, что оптимизировала ремонтные процессы и усилила контроль затрат на восстановление флота. Соотношение чистого долга на EBITDA за 12 месяцев составил 3,4х против 3,0х годом ранее.