В журнале «Эксперт» сменился главный редактор

В 2006–2014 гг. Соколова работала в «РИА Новости», в 2014–2015 гг. – в «Роснефти». С 2015 г. она начала путь в ТАСС. Соколова ушло в «Эксперт» с поста заместителя главного редактора и руководителя редакции экономической информации агентства.