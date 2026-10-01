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В журнале «Эксперт» сменился главный редактор

Наталья Захарова

Главным редактором журнала «Эксперт» стала Евгения Соколова, которая ранее занимала должность заместителя главного редактора ТАСС. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель издания.

Соколова сменила на посту Алексея Харнаса, руководившего редакцией с октября 2023 г. Под его управлением состоялся перезапуск журнала после того, как главным инвестором «Эксперта» стала госкорпорация ВЭБ.РФ.

В 2006–2014 гг. Соколова работала в «РИА Новости», в 2014–2015 гг. – в «Роснефти». С 2015 г. она начала путь в ТАСС. Соколова ушло в «Эксперт» с поста заместителя главного редактора и руководителя редакции экономической информации агентства.

Заместитель председателя ВЭБа Андрей Самохин заявил, что постоянная трансформация и совершенствование рабочих процессов уже стали отличительным признаком госкорпорации. Этот же принцип распространяется и на другие организации в контуре управления ВЭБ.РФ, подчеркнул он.

В «Эксперте» рассказали, что трансформация издания позволит больше объяснять причины событий, устройство и возможные последствия.

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