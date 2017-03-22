Росстат поучат, как считать

Правительство размышляет о переподчинении Росстата Министерству экономического развития, рассказали «Ведомостям» три высокопоставленных федеральных чиновника.

Чиновники недовольны качеством статистики: во вторник с критикой Росстата выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Он назвал переход Росстата на новую методологию крайне неудачным: «В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных».

Статслужбу нужно реформировать, уверен чиновник финансово-экономического блока, а Росстату нужен грамотный управленец. Модернизировать нужно саму систему статистики, она устарела, аргументирует другой чиновник.

Получить комментарии пресс-секретаря премьера, представителей Росстата и Минэкономразвития во вторник вечером не удалось.

С 2017 г. Росстат перешел на новый классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и на новый классификатор продукции (ОКПД2) – полные аналоги классификаторов, используемых статслужбами Европейского экономического сообщества. Переход обеспечил сопоставимость экономической статистики России и других стран. Подготовка к нему велась три года. В то же время из-за этого перехода Росстат в феврале и в марте публиковал данные о промышленном производстве позже запланированного срока (даты выхода указаны на сайте статслужбы). Проблемы с переходом сохраняются, так как предприятиям из-за смены кодов продукции не всегда понятно, как заполнять статистические формы: такие проблемы возникали и при предыдущей смене классификатора (он меняется каждые несколько лет, чтобы статистика соответствовала экономическим реалиям). Потребовалась дополнительная работа с респондентами, сообщал, признавая проблему, Росстат 17 марта. Кроме того, 15 марта возник разрыв кабеля на сетях Ростелекома, который обеспечивает связь межрегионального центра обработки статистической информации с территориальными органами и Росстатом, говорилось в сообщении.

Переход на новые классификаторы сопровождался уточнением данных за 2016 г., а для сопоставимости были пересчитаны и данные за 2015 г. Пересчет существенно изменил прежние представления о текущем кризисе. Оказалось, что падение промпроизводства в 2015 г. составило не 3,4%, а 0,8% и было полностью компенсировано в 2016 г., когда промышленность выросла не на 1,1%, а на 1,3%. Последним месяцем спада оказался январь 2016 г., а не октябрь. Переоценка динамики ВВП показала, что рецессия оказалась намного менее глубокой, чем предполагалось: в 2015 г. спад экономики составил 2,8%, а не 3,7%, а в 2016 г. лишь 0,2%. За несколько дней до выхода статданных о ВВП за 2016 г. свою оценку годовых итогов опубликовало Минэкономразвития, увеличив ожидаемый спад с 0,5 до 0,6%.

При этом Росстат не пересчитал данные за предыдущие годы, что делает их несопоставимыми с данными 2015-2016 гг. и затрудняет анализ и прогнозирование. Между тем в марте Минэкономразвития должно скорректировать экономический прогноз на 2017 г., в том числе для уточнения Минфином доходов федерального бюджета, а также подготовить сценарные условия на следующие три года, которые становятся основой для бюджета при его принятии осенью. Работа над прогнозом задерживается, жаловались «Ведомостям» чиновники.

Битвы за Росстат

Росстат несколько раз переходил из подчинения правительству в подчинение Министерству экономического развития и обратно. Так, в 2004 г. он перешел от правительства к тогдашнему МЭРТу (Министерству экономического развития и торговли), но меньше чем через три месяца премьер Михаил Фрадков переподчинил Росстат напрямую себе. В ходе административной реформы ведомство в 2008 г. снова перешло под контроль Минэкономразвития, а с 2012 г. снова подчиняется правительству. До 1993 г. статслужба принадлежала к законодательной ветви и подчинялась Верховному совету.

«Если мы хотим независимую статистику, тогда Росстат должен быть независим примерно так же, как независим Центробанк, потому что возможностей давить по политическим соображениям, добиваясь тех или иные показателей, возможностей одно публиковать, а другое не публиковать – огромное количество», – критиковал в 2008 г. переподчинение Росстата Министерству экономики декан факультета политологии ВШЭ Марк Урнов. Есть опасность, что Росстат превратится в департамент Минэкономразвития, указывал он. Возникает конфликт интересов, когда, по сути, одно и то же ведомство отвечает за постановку экономических целей и за статистку, показывающую, насколько эти цели достигнуты.

Предыдущее переподчинение Росстата Минэкономразвития стоило должности его прежнему руководителю Владимиру Соколину, руководившему службой 11 лет и покинувшему свой пост в 2009 г. из-за несогласия с государственной политикой в области статистики. «За руководство российской статистикой ответственным является Минэкономразвития, и это большая ошибка, – заявил он тогда «Ведомостям». – За свои действия должны отвечать профессионалы». Минэкономразвития же не удерживается от того, чтобы поруководить и поуказывать, издавать приказы в части статистики, говорил он. При этом очень сложно доносить свою позицию и тем более отстаивать ее через голову министерства, сетовал Соколин. Минэкономразвития претензии отвергало. Позицию Соколина тогда поддержал глава Сбербанка Герман Греф, до 2007 г. работавший министром экономического развития и торговли. Он назвал переподчинение Росстата министерству ошибкой: «Самое страшное, что можно сделать, - это играть со статистикой... Когда мы теряем сетку координат, то мы начинаем блуждать в темноте и любые наши утверждения чреваты заблуждениями».

В 2012 г. при формировании нового кабинета министров Росстат был снова переподчинен правительству. В 2011 г. в Россию приезжала комиссия ОЭСР – в то время Россия активно стремилась войти в этот «клуб богатых стран», а проверка национальной статслужбы на соответствие международным стандартам является одним из условий такого присоединения, рассказывает сотрудник Росстата. Комиссия ОЭСР обнаружила всего две проблемы, вспоминает он: в части статистики демографии предприятий и в статусе Росстата – его подчиненности Минэкономразвития, рекомендовав вывести статслужбу из зависимого положения.