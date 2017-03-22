Набиуллина остается еще на пять лет

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что намерен внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий на посту председателя Центробанка. Об этом он сказал ей лично на встрече, анонсированной за час до начала. Президент выразил надежду, что ЦБ под руководством Набиуллиной продолжит действовать независимо и уверенно.

Банк России подотчетен Госдуме, которая утверждает его председателя по представлению президента каждые пять лет – срок полномочий раньше составлял четыре года, но с июля 2013 г. продлен. Набиуллина была назначена главой ЦБ с 24 июня 2013 г. По действовавшему тогда законодательству срок ее полномочий истекает в 2017 г.

Что сделано

Центробанк под руководством Набиуллиной провел реформу денежно-кредитной политики. Он отказался от привязки курса рубля к стоимости бивалютной евро-долларовой корзины, сделав курс плавающим, и перешел к таргетированию инфляции, декларировав целью ее снижение до 4% в 2017 г. Спустя четыре года эта цель близка к достижению (4,6% в феврале).

Еще одна реформа была проведена в банковском секторе, она получила название «зачистка»: с 2013 г. по февраль 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у 308 банков, или почти у каждого третьего. Перед началом оздоровления банковского сектора число банков, заподозренных ЦБ в сомнительных операциях, составляло 150. Работу планировалось завершить за три года, но в феврале 2017 г. Набиуллина заявила, что пройдена только половина пути – оздоровлению помешали кризис и ухудшение банковских активов.

Банковская система активно обслуживала теневую экономику, и если закрывать на это глаза, то дыры в банках будут только расти, говорила Набиуллина в интервью «Ведомостям»: «Объем сомнительных операций, происходивших в банковской сфере, был велик, а стоимость таких операций была очень низкая. Важно было вовремя перекрыть кран». Ее предшественник Сергей Игнатьев, руководивший ЦБ с 2002 г., накануне ухода в отставку рассказал о масштабах теневых, в том числе криминальных, операций, оценив их почти в $50 млрд в год – столько было выведено из России только за 2012 г., говорил он «Ведомостям». Набиуллина получила от Путина карт-бланш на зачистку банков, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. В банковских кругах это называли «лицензией на отстрел».

Карт-бланш распространился и на денежно-кредитную политику: попытки повлиять на решения главы ЦБ успеха не имели, рассказывает высокопоставленный федеральный чиновник. Такие попытки часто предпринимали не согласные с политикой ЦБ министры финансово-экономического блока, вице-премьеры, чиновники Кремля, уверяет он: «Но эти попытки пока ничем не заканчивались». Для Путина Набиуллина и есть финансово-экономический блок, говорит другой чиновник. Бизнесмены рассказывали, что на нее вообще никак нельзя повлиять: когда они жаловались на нее Путину, тот стоял за нее горой, пересказывает чиновник.

Путин и публично неоднократно «стоял горой» за ЦБ, подчеркивая недопустимость вмешательства в политику регулятора и демонстрируя веру в правильность его действий. «Я не буду предлагать Эльвире Сахипзадовне дискутировать с вами, скажу за нее, что бы она вам ответила: необоснованное и преждевременное снижение ставки, чего бы очень, конечно, хотелось, может привести к инфляции и ослаблению национальной валюты, а если у нас ослабнет рубль, то тогда снизятся ваши инвестиционные возможности», – так ответил Путин на съезде РСПП на предложения члена бюро правления РСПП Владимир Потанина.

Штрихи к портрету

В 2014 г. Набиуллина вошла в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, став единственной представительницей России в этом рейтинге. В 2015 г. журнал Euromoney признал Набиуллину лучшим руководителем среди центральных банков мира – за стабилизацию национальной валюты в условиях санкций и спада цены нефти и за очищение банковского сектора от ненадежных организаций. В январе 2017 г. журнал The Banker назвал Набиуллину лучшим центробанкиром Европы за успехи в снижении инфляционных ожиданий и за усилия по оздоровлению банковской системы.

«У нее уникальное сочетание профессионализма, женской интуиции и здравого смысла, что очень важно при принятии решений, так как не все в экономике можно оцифровать», - говорит работавший замом у Набиуллиной замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Эта женская интуиция помогает ей и тонко улавливать настроение президента, и настроение людей, соглашается другой чиновник.

Набиуллиной, прежде всего, удалось изменить подход ЦБ к денежно-кредитной политике (ДКП) и надзору, говорит член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин. «В ДКП мы перешли к таргетированию инфляции и плавающему курсу рубля, в надзоре акцент был сделан на очистке банковского сектора и отзыву лицензий у банков, которые проводят сомнительные операции или непрофессионально подходят к оценке рисков», - объясняет он.

Процесс очистки банковского сектора еще не окончен, и ЦБ столкнулся с необходимостью переходить к новому механизму оздоровления банков за счет средств налогоплательщиков, указывает Вьюгин. «В новый срок председательства Набиуллиной кардинальных изменений уже не будет: задача завершить реформу надзора, в этом и логика продления ее полномочий», – считает он.