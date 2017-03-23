Росимущество продолжает требовать от госкомпаний половину прибыли

Росимущество совершило кавалерийский наскок на госкомпании, но результат непредсказуем
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ
Росимущество разослало в госкомпании из специального перечня письмо, касающееся уплаты дивидендов за 2016 г. В нем («Ведомости» ознакомились с его содержанием) Росимущество просит предусмотреть, чтобы компании направили на дивиденды всю чистую прибыль, не распределенную на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также иные цели, предусмотренные долгосрочными программами развития компании или ее уставом, но не менее 50% прибыли. О письме «Ведомостям» рассказали сотрудник госкомпании, человек, знакомый с содержанием письма, и подтвердил федеральный чиновник. Аргумент Росимущества таков: бюджет 2017–2019 гг. рассчитывался осенью исходя из таких дивидендов, если госкомпании заплатят меньше, будут выпадающие доходы.