Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Половина прибыли, если не договориться

Росимущество продолжает требовать от госкомпаний половину прибыли

Или объяснений, почему они намерены платить меньше
  • Маргарита Папченкова,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости
Росимущество совершило кавалерийский наскок на госкомпании, но результат непредсказуем
Росимущество совершило кавалерийский наскок на госкомпании, но результат непредсказуем
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Росимущество разослало в госкомпании из специального перечня письмо, касающееся уплаты дивидендов за 2016 г. В нем («Ведомости» ознакомились с его содержанием) Росимущество просит предусмотреть, чтобы компании направили на дивиденды всю чистую прибыль, не распределенную на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также иные цели, предусмотренные долгосрочными программами развития компании или ее уставом, но не менее 50% прибыли. О письме «Ведомостям» рассказали сотрудник госкомпании, человек, знакомый с содержанием письма, и подтвердил федеральный чиновник. Аргумент Росимущества таков: бюджет 2017–2019 гг. рассчитывался осенью исходя из таких дивидендов, если госкомпании заплатят меньше, будут выпадающие доходы.

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