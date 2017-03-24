Чиновники спорят, как регулировать неналоговые платежи

Понятие «неналоговые платежи бизнеса» может быть закреплено в Бюджетном кодексе, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Для этого Минфин подготовил проект поправок, регламентирующих введение или изменение уже действующих платежей («Ведомости» ознакомились с его копией). Необходимые для этого акты должны быть приняты до 1 октября, а вступить в силу они могут только со следующего года. Также должны быть прописаны размер, сроки и порядок выплат, они не могут иметь обратной силы, если не улучшают положение плательщиков. Поправки разработаны, подтвердил представитель Минфина, но при обсуждении было решено не вносить их в законопроект, так как отдельные вопросы надо дополнительно проработать.

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