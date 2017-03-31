Компании смогут выплачивать компенсации уволенным сотрудникам без налоговых рисков

При увольнении сотрудников компании смогут выплачивать компенсации, не опасаясь налоговых доначислений. Такое определение Судебной коллегии Верховного суда было опубликовано во вторник. По нему уменьшить прибыль можно будет сразу на несколько среднемесячных зарплат, выплаченных при увольнении сотрудника по соглашению сторон. До сих пор суды в основном отказывали компаниям в учете таких расходов или признавали их только частично.

Сокращение по соглашению сторон – самый распространенный способ уволить сотрудника, говорит управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. Компаниям удобно выплатить компенсацию, близкую к той, которую работник получил бы при увольнении, чтобы не сокращать должность, говорит директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова, такое увольнение проще оформить и у компании меньше рисков, что оно будет признано незаконным. В среднем работники получают 3–6 зарплат, у топ-менеджеров такие выплаты могут достигать и 10 окладов, рассказывает Герасимова.