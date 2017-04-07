В прогнозе Минэкономразвития до 2020 г. просматриваются непринятые реформы

Министерство экономического развития представило членам правительства уточненный прогноз на 2017 г. и первый вариант прогноза на 2018–2020 гг. в двух сценариях – базовом и целевом. Оба (см. таблицу на стр. 04) основаны на схожих внешних условиях: в частности, цена нефти из-за прекращения договоренности с ОПЕК снижается к концу 2017 г. до $40/барр. и остается на этом уровне – с поправкой на долларовую инфляцию – до конца трехлетки (такой же сценарий и у Центробанка). В обоих одинаково предполагается продолжение ЦБ политики инфляционного таргетирования, введение бюджетного правила с ценой отсечения $40/барр., индексация тарифов на инфляцию.