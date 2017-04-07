Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Налоги совершают маневр

Налоговый маневр оказался в прогнозе Минэкономразвития

Сам прогноз одобрен в целом Дмитрием Медведевым
  • Елизавета Базанова,
  • Александра Прокопенко,
  • Маргарита Папченкова,
  • Филипп Стеркин
  • / Ведомости
Авторы налогового маневра рассчитывают получить зеленый свет в правительстве
Авторы налогового маневра рассчитывают получить зеленый свет в правительстве
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития заложило налоговый маневр – повышение НДС и снижение страховых взносов до 22% – в целевой прогноз экономического развития, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. В четверг прогноз обсуждали на совещании у Медведева (см. статью на стр. 01). Его пресс-секретарь Наталья Тимакова подтвердила, что совещание проходило, отказавшись от других комментариев. Отдельно идея маневра не одобрялась, но премьер в целом одобрил прогноз, в который зашит маневр, объясняют чиновники. Целевой его сценарий показывает, как экономика будет расти при реализации мер ее развития, но основа для бюджета – базовый вариант.

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