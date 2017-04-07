Налоги и сборы

«Газпрому», «Роснефти» и государственным СМИ могут разрешить не платить налоги вовремя

Компании из стратегического перечня могут получить отсрочку при уплате налогов, сборов и страховых взносов
  • Александра Прокопенко,
  • Маргарита Папченкова,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Сейчас такие рассрочки по уплате налогов ФНС уже предоставляет, но по отдельным договоренностя
Сейчас такие рассрочки по уплате налогов ФНС уже предоставляет, но по отдельным договоренностя
Андрей Гордеев / Ведомости

Внутри Минфина обсуждается предложения дать возможность стратегическим компаниям отсрочку при уплате налогов, сборов и страховых взносов, об этом сообщает РБК и подтверждают «Ведомостям» три федеральных чиновника.

Наряду с большим количеством оборонных предприятий и НИИ, включая крупные («Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод») в него входят «Роснефтегаз», «Газпром», «Транснефть», государственные СМИ — ТАСС, РИА Новости, ВГТРК.

Если Алтай – аграрный край, то должна ли у него быть аграрная судьба и можно ли эту судьбу изменить
Когда начнутся реформы и почему россияне равнодушны к демократии
«Сибирский Давос» провел диагностику экономики России

Сейчас такие рассрочки по уплате налогов ФНС уже предоставляет, говорит федеральный чиновник, но по отдельным договоренностям и компании реально должны испытывать сложности. Иногда, чтобы расплатиться по налогам, компаниям приходится даже брать кредиты.

Это в первую очередь важно для оборонных компаний, говорит другой чиновник. Третий чиновник уверяет, что это касается администрирования и не повлечет выпадающих доходов бюджета. Пока внутри Минфина нет единой позиции по этим поправкам, уверяет чиновник министерства.Рассрочка по уплате налогов дается компаниям в четырех случаях: стихийное бедствие, катастрофа, задержка бюджетного финансирования и угроза банкротства. Механизм не работает, признавали чиновники: редкий случай, когда компания может расплатиться, будучи на грани банкротства.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян призывал весной 2016 г. предоставлять рассрочку или отсрочку компаниям, у которых большие инвестиции, но проект пока не приносит прибыль.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике