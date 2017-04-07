«Газпрому», «Роснефти» и государственным СМИ могут разрешить не платить налоги вовремя

Сейчас такие рассрочки по уплате налогов ФНС уже предоставляет, но по отдельным договоренностя

Компании из стратегического перечня могут получить отсрочку при уплате налогов, сборов и страховых взносов

Внутри Минфина обсуждается предложения дать возможность стратегическим компаниям отсрочку при уплате налогов, сборов и страховых взносов, об этом сообщает РБК и подтверждают «Ведомостям» три федеральных чиновника.

Наряду с большим количеством оборонных предприятий и НИИ, включая крупные («Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод») в него входят «Роснефтегаз», «Газпром», «Транснефть», государственные СМИ — ТАСС, РИА Новости, ВГТРК.

Сейчас такие рассрочки по уплате налогов ФНС уже предоставляет, говорит федеральный чиновник, но по отдельным договоренностям и компании реально должны испытывать сложности. Иногда, чтобы расплатиться по налогам, компаниям приходится даже брать кредиты.

Это в первую очередь важно для оборонных компаний, говорит другой чиновник. Третий чиновник уверяет, что это касается администрирования и не повлечет выпадающих доходов бюджета. Пока внутри Минфина нет единой позиции по этим поправкам, уверяет чиновник министерства.Рассрочка по уплате налогов дается компаниям в четырех случаях: стихийное бедствие, катастрофа, задержка бюджетного финансирования и угроза банкротства. Механизм не работает, признавали чиновники: редкий случай, когда компания может расплатиться, будучи на грани банкротства.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян призывал весной 2016 г. предоставлять рассрочку или отсрочку компаниям, у которых большие инвестиции, но проект пока не приносит прибыль.