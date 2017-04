Facebook чекинится в налоговой службе

Федеральная налоговая служба (ФНС) добилась своего – на учет службы встала первая сотня компаний, готовых начать платить НДС при продаже виртуальных товаров в России (так называемый «налог на Google»). К ним присоединился и Facebook, сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. Из крупных технологических и интернет-компаний в ФНС уже зарегистрированы Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times и др. (см. врез).

Почти половина сотни продает программное обеспечение и компьютерные игры, 30% – контент (музыку, фильмы и книги), около 15% – торговые площадки и сервисы онлайн-бронирования, рассказывает федеральный чиновник, небольшой процент – поисковые системы и другие услуги. НДС платится за квартал, так что первые выплаты от иностранных интернет-компаний поступят в бюджет до 25 апреля 2017 г. Представитель Facebook не ответил в воскресенье на запрос «Ведомостей».

Закон об уплате иностранцами НДС при продаже электронных услуг Госдума приняла летом 2016 г. Как говорит чиновник, такой же налог действует в ЕС, Японии и Южной Корее с 2015 г.

Кто еще в списке Производитель и издатель игр Innova, разработчик программного обеспечения британская Paddle.com, разработчик Berend Universal, футбольный клуб Chelsea (как дистрибутор видеоконтента), платежный сервис из Турции Payby.me.

Первым уведомлять пользователей о необходимости платить НДС в конце 2016 г. начал Google. В январе пользователи Apple стали получать квитанции с НДС. Встали на учет и те, кто не должен был этого делать по закону, например Uber B.V. Раньше партнеры компании в России сами платили НДС, а сервис компенсировал им расходы. Такой подход вполне оправдан, считает чиновник: компания контролирует выплату налога в России, а у ее партнеров упрощается работа. Можно закрепить его в законе, продолжает он, если иностранный поставщик и его российский покупатель договорились, что НДС платит сама иностранная компания, закон не должен мешать.

Тех, кто еще не зарегистрировался, осталось немного, говорит чиновник. Для компаний это вопрос репутации, объясняет партнер EY Вадим Ильин, на первом этапе ФНС специально концентрировалась на крупнейших игроках.

Посмотрим, как пройдет первая декларационная кампания, дальше начнем работать и с менее крупными, обещает чиновник. Чем больше регистрируется известных компаний, тем проще ФНС привлекать остальных, согласен старший юрист KPMG Андрей Грачев.

Ключевой вопрос – как они будут платить налог. Например, можно перенести часть продаж на не зарегистрированные в ФНС «дочки» или продавать услуги индивидуальному предпринимателю, который по какой-то причине не платит налог, рассуждает Грачев. Риск, что крупнейшие компании будут выводить выручку, чтобы не платить НДС, минимален, возражает чиновник. Инструментов контроля достаточно, заверяет замруководителя ФНС Дмитрий Сатин: будет система двойного контроля – на основе данных отчетности, открытых исследований рынка и точечного анализа. ФНС может получать информацию от банков, платежных систем, процессинговых центров, продолжает он, а часть платежей в Google Play или iTunes, например, идет через российских сотовых операторов – можно понять, насколько заявленные компаниями обороты соответствуют реальным. А точечный контроль позволит получить информацию о выплате налога и по разовым операциям, говорит Сатин. Будут расхождения – будем вести открытый диалог, успокаивает он, результаты регистрации показали, что иностранцы готовы соблюдать закон.

Чтобы избежать налоговой минимизации через индивидуальных предпринимателей, можно отслеживать все услуги иностранцев российским клиентам, считает Грачев, если предприниматель постоянно покупает их, но не платит НДС как агент – это сигнал.

Выгоду государства от «налога на Google» депутаты оценивали в 10 млрд руб. в год. Если достигнем такой суммы, значит, выполнили задачу-максимум, говорит чиновник. Не стала повышать цены на контент, например, Apple, судя по квитанциям об оплате сервисов. Google переложил выплату НДС на пользователей, Wargaming (игра World of Tanks) взяла уплату НДС на себя, сообщал его представитель.