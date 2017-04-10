Оборонные предприятия поддержат налогами

Минфин предлагает дать компаниям, входящим в список стратегических, особое право на отсрочку от года до трех лет при уплате налогов, сборов и страховых взносов. Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на regulation.gov.ru.

В списке стратегических крупнейшие налогоплательщики (например, «Роснефть», «Роснефтегаз», «Газпром», «Транснефть»), государственные СМИ, оборонные предприятия и НИИ (среди крупных – «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод»). Только «Роснефть» и «Газпром» заплатили совокупно в 2015 г. 2,3 трлн руб. налогов (данные МСФО).

Сейчас по Налоговому кодексу отсрочки (рассрочки) предоставляются в шести случаях: стихийное бедствие; катастрофа; задержка бюджетного финансирования; угроза банкротства; сезонные производство и реализация; налоги надо платить из-за пересечения товаром границ Таможенного союза. В 2016 г. их получили порядка 100 налогоплательщиков на 12 млрд руб., говорит представитель ФНС.

Минфин предлагает еще два основания для отсрочки. Попросить о ней смогут стратегические компании, а также выполняющие заказ по социально-экономическому развитию региона или предоставляющие особо важные услуги населению. Для этого нужно предоставить залог, поручительство или банковскую гарантию. Сохраняется и общее правило – компания не может уплатить вовремя налог, но сможет сделать это в будущем, указывает представитель Минфина, а сумма налога не должна превышать стоимость чистых активов.