В росте неравенства больше виноваты технологии, а не глобализация

Главной причиной роста неравенства в развитых странах является технологический прогресс, а не глобализация, говорится в новом докладе МВФ. Во многих из этих стран доля заработной платы рабочих в национальном доходе снижается с начала 1990-х гг. Согласно исследованию, половина этого снижения может объясняться развитием технологий, позволяющих автоматизировать рутинные операции, пишет Financial Times. Таким образом, в этих странах они гораздо сильнее влияют на благосостояние рабочих, чем глобализация.

В то же время владельцы капитала в развитых странах извлекают все бóльшую выгоду из роста производительности. Поскольку капитал обычно сосредоточен в руках богатых людей, эти тренды, вероятно, приведут к дальнейшему росту неравенства, считают специалисты МВФ.

Доклад опубликован примерно за неделю до встречи министров финансов и руководителей центробанков со всего мира в Вашингтоне на полугодовом саммите МВФ и Всемирного банка. Эта встреча будет первой после победы Дональда Трампа на выборах в США; в ходе предвыборной кампании Трамп активно выступал против глобализации и обещал увеличить количество производств в США, чтобы восстановить позиции и заработки рабочих и среднего класса. Ожидается, что на саммите МВФ и Всемирного банка недовольство глобализацией во многих развитых странах станет основной темой дискуссий.