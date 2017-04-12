Шанс ускорить реформу госзакупок

Основной темой встречи Владимира Путина с членами правительства в среду станут госзакупки, говорится на сайте Кремля. Что именно собирается обсудить с президентом пока еще курирующий госзаказ министр экономического развития Максим Орешкин, представитель Минэкономразвития не рассказал. Возможно, министр попросит президента поддержать и ускорить принятие законопроектов, которые переводят все закупки в электронный вид, говорит федеральный чиновник.

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