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Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Президент Путин займется заказами

Шанс ускорить реформу госзакупок

Сегодня президент Владимир Путин обсудит госзаказ с правительством
Владимир Путин обсудит проблемы госзакупок с правительством
Владимир Путин обсудит проблемы госзакупок с правительством
М. Стулов / Ведомости

Основной темой встречи Владимира Путина с членами правительства в среду станут госзакупки, говорится на сайте Кремля. Что именно собирается обсудить с президентом пока еще курирующий госзаказ министр экономического развития Максим Орешкин, представитель Минэкономразвития не рассказал. Возможно, министр попросит президента поддержать и ускорить принятие законопроектов, которые переводят все закупки в электронный вид, говорит федеральный чиновник.

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