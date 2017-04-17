60% американцев считают, что богатые могут платить больше налогов, показал опрос

Американцы недовольны налоговой системой и считают, что богатые и корпорации могли бы платить больше
Patrick Semansky / AP
Более половины американцев (среди поддерживающих как республиканцев, так и демократов) считают федеральную налоговую систему несправедливой, выяснил Pew Research Сenter, – либо не слишком справедливой (29%), либо несправедливой вовсе (27%). Очень справедливой ее считают лишь 2%, более 40% – умеренно справедливой (опрошено 1500 человек). С 2003 г. доля позитивных оценок снизилась, а негативных – выросла и вернулась примерно на уровень 1997 г.