ФНС изучила налоговые технологии других стран

Федеральная налоговая служба (ФНС) провела исследование, чтобы изучить уровень цифровизации налоговых систем разных стран и их успехи в управлении большими данными (Big Data, «Ведомости» ознакомились с копией доклада). Для этого она опросила 26 налоговых служб стран, входящих в консультативную группу Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР. Основная цель – выявить технологии, которые могут улучшить администрирование. Доклад будет представлен на заседании группы ОЭСР в Сингапуре в среду.

Технологии все активнее внедряются в работу налоговиков, констатирует в докладе руководитель ФНС Михаил Мишустин – он возглавляет рабочую группу FTA по электронным услугам и цифровым каналам доставки. Например, в России доля электронной отчетности выросла с 0,5% в 2002 г. до 91% в 2015 г., следует из материалов ФНС.

С 2013 г. заработала автоматизированная система контроля за уплатой НДС (обрабатывает миллионы электронных деклараций и около 15 млрд электронных счетов-фактур в год), которая позволяет автоматически находить несоответствие данных в цепочках поставок и невыплату налога. В 2016 г. сборы НДС выросли на 8,5%. А в I квартале 2017 г. – на 210 млрд руб. (на 17%) – почти половина дополнительных поступлений благодаря АСК, указывала служба.

Еще одна система – с 2016 г. производители шуб начали снабжать их RFID-метками и отчитываться по всей цепочке движения товаров, за апрель 2016 г.-март 2017 г. легальные продажи выросли в восемь раз по сравнению с 2015 г. А с 2018 г. под цифровой контроль попадет и ритейл – бизнес полностью перейдет на новые кассы, которые в онлайн-режиме передают данные налоговикам.

Сложные технологии

В исследовании участвовали как развитые (например, Норвегия, Австралия, США, Великобритания), так и развивающиеся страны – Россия, Коста-Рика и Филиппины. Результаты – анонимные. Всего ФНС задала 34 вопроса по двум разделам – Big Data, а также портальные решения и элементы естественной среды налогоплательщика (как его системы и налоговиков подстраиваются друг под друга). Каждый критерий оценивался по пятибалльной шкале в зависимости от того, на каком из пяти этапов находится страна – от возникновения технологии до передовой практики. Россия показала результат гораздо выше среднего, рассказывает федеральный чиновник, среди лидеров – Австралия, Сингапур, Дания, Новая Зеландия.

Большинство опрошенных стран понимают важность Big data и управления ими, говорится в исследовании. Но только 15% считают, что они используются во всех аспектах работы.

Хуже всего странам удается подстраивать законодательство под развитие технологий – только 16% осознали, что это нужно делать, 56% внедрили правительственный план, а один участник опроса даже не смог оценить себя по этому критерию. Лишь у 40% респондентов есть стратегия использования Big Data, а 56% только начинают развивать подход к интеграции всех данных. Только 31% опрошенных стран начали опираться на Big Data для анализа и управления налоговыми рисками, 8% – для работы с компаниями в режиме реального времени, например, предварительно заполняют декларации за них. Почти все скандинавские страны сами готовят подоходную налоговую декларацию для людей, рассказывает партнер EY Петр Медведев, человек может согласиться с ней или нет. Но это требует большого уровня доверия между налогоплательщиком и налоговиками, предупреждает он.

В 27% налоговых служб внутренний обмен данными находится на передовом уровне, у 43% он внедряется. Обмен улучшает качество контроля, объясняет чиновник, чтобы разные подразделения не задавали компаниям по-разному одни и те же вопросы, получая разные ответы. 70% стран собирают данные из самых разных источников, чтобы лучше понять поведение налогоплательщиков и разработать для них новые сервисы. В большинстве опрошенных стран есть личные кабинеты для компаний и людей, у 69% основная часть отчетности производится в электронной форме.

Налоги для роста

Чем активнее страны внедряют новые технологии, тем лучше себя чувствуют и сами компании, считают в ФНС. Это увеличивает прозрачность налогоплательщиков, снижает налоговую неопределенность и административную нагрузку, перечисляет в докладе Мишустин.

К похожим выводам пришли и авторы налогового обзора МВФ. В развивающихся странах улучшение администрирования может снизить недобросовестную конкуренцию со стороны компаний, не платящих налоги, и позволяет компаниям с более высокой производительностью увеличить долю на рынке. Компании, которые уходят от налогов, могут позволить себе большую расточительность, что приводит к инвестициям в нерентабельные проекты, говорится в обзоре. По оценкам МВФ, у компаний, которые уводят от налогов 70% выручки, общая факторная производительность на 4% ниже, чем у выплачивающих все налоги. В странах с менее развитой системой сбора налогов ниже доля вложений в основные средства производства. А выравнивание условий налогообложения для всех компаний может стимулировать рост ВВП на 0,7% в развитых странах и 1,3% – в развивающихся.