Как объединить «Платон» и «ЭРА Глонасс»

Зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один» – так объяснял необходимость объединить системы «Платон» и «ЭРА Глонасс» спецпредставитель президента Сергей Иванов (цитата по «Интерфаксу»). До этого газета «Коммерсантъ» писала, что интеграция этих систем будет основной задачей вице-премьера Дмитрия Рогозина в совете директоров АО «Глонасс». Как именно правительство собирается объединять системы, представители Рогозина и «Глонасс» не рассказали. Но консультанты инфраструктурного рынка предупреждают, что может потребоваться пересмотр концессионного соглашения государства и оператора «Платона» «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, 50% принадлежит Игорю Ротенбергу и 50% – «РТ-инвесту»).

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