В Швейцарии нашлась альтернатива надежным активам

В самой Швейцарии немногие знают о существовании публично торгуемых акций нацбанка
David Azia/AP
Нацбанк Швейцарии – один из немногих центробанков с публично торгуемыми акциями. Хотя даже в самой Швейцарии немногие знают об их существовании. Между тем его акции за год подорожали более чем на 50%. Ограниченное предложение и небольшие фиксированные дивиденды делают эти акции больше похожими на облигации. На фоне почти нулевых ставок по депозитам и отрицательных доходностей облигаций в стране эти бумаги становятся для инвесторов привлекательной альтернативой.