Россию видят буфером между православными странами и Западом, выяснили социологи

А доля относящих себя к православным в России удвоилась за 25 лет

Спустя четверть века после падения «железного занавеса» религия вновь стала важной составляющей самосознания населения стран бывшего СССР и Восточной и Центральной Европы, выяснили социологи исследовательского центра Pew Research.

Исследование проводилось с июня 2015 г. по июль 2016 г. в 18 странах на 17 языках. Социологи опросили более 25 000 человек в Армении, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Греции, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, России, Румынии, Сербии, Украине, Хорватии, Чешской Республике и Эстонии.

Вакуум заполняется

Преобладающая религиозная группа — православные (57% населения): например, в Молдавии себя к ним относят 92% опрошенных, в Армении — 90%, на Украине — 78%, в России — 71%. Вторая по величине — католики (18%) составляют религиозное большинство в Польше, Венгрии и Хорватии.

«Возвращение» религии в регион, где царили атеистические режимы, принимает впечатляющие масштабы, особенно в некоторых исторически православных странах, где в последние десятилетия уровень религиозности существенно увеличился, заключают в Pew: доля относящих себя к православным в России и на Украине выросла почти в два раза по сравнению с 1991 г. У католиков такой динамики не наблюдается. Это может быть обусловлено тем, что значительная доля поляков и венгров в коммунистическую эпоху продолжали исповедовать католицизм и после распада СССР религиозного вакуума было меньше, отмечается в исследовании.

Во многих странах региона религиозная и национальная идентичность тесно взаимосвязаны. Например, в России и Польше большинство респондентов указывают на то, что принадлежность к православной или католической церкви – важное условие, позволяющие считать человека «истинным россиянином» или «истинным поляком», говорится в исследовании.

Женщины и геи

Православные страны, даже с низким уровнем религиозности, более консервативны, чем католические. В России 85% респондентов считают гомосексуальность «морально недопустимой», отмечается в исследовании: такой же точки зрения придерживаются три четверти российских респондентов, не относящих себя к какой-либо религии, а 79% опрошенных полагают, что «общество не должно признавать гомосексуальность». А, например, в Польше, где преобладает католическое большинство, только около половины взрослых респондентов (48%) считают гомосексуальность «морально недопустимой». А четыре из десяти католиков полагают, что «общество должно признать гомосексуальность».

Жители стран, где преобладает православие, чаще считают, что «обязанность женщины перед обществом – рожать детей» и «жена всегда должна подчиняться мужу». Почти половина респондентов в большинстве православных стран отвечают, что «когда рабочих мест не хватает, у мужчин должно быть преимущество перед женщинами при приеме на работу». В восьми неправославных странах, где проводился опрос, доля респондентов, придерживающихся такого же мнения, варьируется от 19% (Эстония) до 39% (Босния).

Отношение к демократии В 11 из 18 стран большинство респондентов считают демократию наиболее предпочтительной системой управления. В Греции (77%) и Литве (64%) – такого мнения придерживается очевидное большинство. В то же время во многих странах Центральной и Восточной Европы значительная доля населения считает, что «в некоторых обстоятельствах управление недемократическими методами может быть лучше». А в Болгарии, Белоруссии, России и Молдавии такого мнения придерживается около трети или большая часть опрошенных.

Особая роль России и тоска по прошлому

Россия должна быть буфером между большинством православных стран и Западом, отмечают социологи: даже в Греции, которая входит в Европейский союз, 70% опрошенных соглашаются с тем, что сильная Россия необходима как противовес влиянию Запада. В странах с католическим большинством или без господствующей религии этого мнения придерживаются существенно меньше респондентов. В то же время большинство респондентов как в православных, так и в неправославных странах считают, что в интересах их страны – тесно сотрудничать с США и другими западными странами. За исключением Украины во всех странах с православным большинством считают, что «Россия обязана защищать интересы православных христиан».

Кроме Прибалтики многие жители стран бывшего СССР сожалеют о его распаде: в Молдавии и Армении большинство респондентов сходится во мнении, что это имело для них негативные последствия, на Украине так считает более трети населения. Значение имеет и национальность. Так, в Латвии 53% этнических русских относятся к распаду СССР отрицательно, в то время как среди прочего населения этот показатель составляет 20%.