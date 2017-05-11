Штрафы за непоступление валютной выручки могут снизиться

Освободить экспортеров от оформления паспортов сделок в конце апреля предложила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Но бюрократическая нагрузка может снизиться не для всех. К августу ЦБ должен определить стоимость экспортных контрактов, по которым оформлять паспорт не нужно, следует из опубликованных поручений президента Владимира Путина, для остальных обязанность сохранится. Решить, можно ли в принципе отказаться от паспортов, наладив для валютного контроля обмен данными между ведомствами и банками, правительство должно к октябрю.

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