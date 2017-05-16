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Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Подарить ненужное

Госкомпании получили инструкцию по продажам

Непрофильные активы придется продать или подарить государству

Правительство утвердило методику, по которой госкомпании должны будут определить, какие активы для них непрофильные и подлежат продаже. Разработать порядок их оценки и продажи президент Владимир Путин поручал еще в начале 2016 г., а отчитаться нужно было в октябре. Методика проходила согласование, велись консультации с компаниями, объясняет представитель Минэкономразвития. Теперь компании должны привести внутренние документы в соответствие с методикой.

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