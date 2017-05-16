Госкомпании получили инструкцию по продажам

Госкомпании получили инструкцию, как продавать непрофильные активы
М. Стулов / Ведомости
Правительство утвердило методику, по которой госкомпании должны будут определить, какие активы для них непрофильные и подлежат продаже. Разработать порядок их оценки и продажи президент Владимир Путин поручал еще в начале 2016 г., а отчитаться нужно было в октябре. Методика проходила согласование, велись консультации с компаниями, объясняет представитель Минэкономразвития. Теперь компании должны привести внутренние документы в соответствие с методикой.