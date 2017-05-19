Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: «Газпром» сильнее Минфина

Бюджет ожидаемо получит меньше дивидендов

«Газпром» отдает только 20% чистой прибыли по МСФО, решения по «Роснефтегазу» еще нет
  • Александра Прокопенко,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

Совет директоров «Газпрома» уточнил рекомендации менеджмента по дивидендам за 2016 г., увеличив их на 15 коп. до 8,03 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Таким образом, общие дивиденды компании увеличились на 3,5 млрд до 190,3 млрд руб. Это 20% от чистой прибыли по МСФО, или 38% без учета бумажной прибыли (497 млрд руб.). Новость не понравилась инвесторам: капитализация компании после заявления совета директоров упала на 4,26% до 3 трлн руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике