Бюджет ожидаемо получит меньше дивидендов

«Газпром» отдает только 20% чистой прибыли по МСФО
М. Стулов / Ведомости
Совет директоров «Газпрома» уточнил рекомендации менеджмента по дивидендам за 2016 г., увеличив их на 15 коп. до 8,03 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Таким образом, общие дивиденды компании увеличились на 3,5 млрд до 190,3 млрд руб. Это 20% от чистой прибыли по МСФО, или 38% без учета бумажной прибыли (497 млрд руб.). Новость не понравилась инвесторам: капитализация компании после заявления совета директоров упала на 4,26% до 3 трлн руб.