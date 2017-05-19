Бюджет ожидаемо получит меньше дивидендов

Совет директоров «Газпрома» уточнил рекомендации менеджмента по дивидендам за 2016 г., увеличив их на 15 коп. до 8,03 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Таким образом, общие дивиденды компании увеличились на 3,5 млрд до 190,3 млрд руб. Это 20% от чистой прибыли по МСФО, или 38% без учета бумажной прибыли (497 млрд руб.). Новость не понравилась инвесторам: капитализация компании после заявления совета директоров упала на 4,26% до 3 трлн руб.

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