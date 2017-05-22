Мировая экономика
Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: ЕЦБ бережет рынки

ЕЦБ не хочет повторить ошибок ФРС

Он не хочет вызвать панику у инвесторов неосторожными заявлениями о сворачивании денежного стимулирования

Инвесторы ждут изменений в программе денежного стимулирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) на фоне восстановления экономики еврозоны. Ежемесячно регулятор тратит 60 млрд евро на покупку облигаций и не хочет повторять ошибки Федеральной резервной системы США, которая спровоцировала панику на мировых рынках в 2013 г., предупредив о постепенном сворачивании своей программы ($85 млрд в месяц).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике