ЕЦБ не хочет повторить ошибок ФРС

ЕЦБ беспокоится, что даже небольшое изменение его риторики может ударить по финансовым рынкам и сведет на нет все попытки ускорить рост и инфляцию, пишет WSJ

Он не хочет вызвать панику у инвесторов неосторожными заявлениями о сворачивании денежного стимулирования

Инвесторы ждут изменений в программе денежного стимулирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) на фоне восстановления экономики еврозоны. Ежемесячно регулятор тратит 60 млрд евро на покупку облигаций и не хочет повторять ошибки Федеральной резервной системы США, которая спровоцировала панику на мировых рынках в 2013 г., предупредив о постепенном сворачивании своей программы ($85 млрд в месяц).