Администрация Петербурга предлагает ВТБ и ЕАБР инвестировать в инфраструктуру

Соглашение с ВТБ предполагает инвестиции в 110 млрд руб. Петр Ковалев / ТАСС

О намерении участвовать в строительстве Восточного скоростного радиуса заявили на Петербургском международном экономическом форуме сразу два потенциальных инвестора – ВТБ и Евразийский банк развития (ЕАБР). Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин подписали соглашение о строительстве широтной магистрали с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная (Восточный скоростной радиус) стоимостью не менее 110 млрд руб.

Трасса магистрали начинается от Западного скоростного диаметра, подключается к КАД в районе деревни Кудрово и следует до пересечения с Мурманским шоссе. В совокупности с ЗСД она будет выполнять функции обхода центра Петербурга, сказано в материалах администрации. Протяженность - около 22,6 км, движение будет осуществляться по трем полосам в каждую сторону, проезд будет платным. Срок строительства - пять лет. Представитель ВТБ сообщил, что схема финансирования этого проекта прорабатывается.

Аналогичное соглашение Полтавченко подписал и с предправления ЕАБР Дмитрием Панкиным. Проект ЕАБР предполагает инвестиции в 150 млрд руб., срок его реализации - до 2047 г.

По словам Полтавченко, администрация планирует провести конкурс, чтобы выбрать партнера, который будет софинансировать проект. Реализовывать проект будет синдикат банков, говорится в сообщении администрации.

Также Полтавченко и Костин подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры. Оно предусматривает реализацию проекта развития платного парковочного пространства в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, инвестиции в который оцениваются в 4 млрд руб. ВТБ будет реализовывать проект за счет собственных привлеченных средств, администрация - содействовать его реализации, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее администрация вела переговоры о реализации этого проекта с ООО «Парковки Северной столицы» (входит в ООО «Штрих групп»). «Парковки Северной столицы» подготовило инвестиционное предложение, но администрация вернула его инвестору из-за наличия претензий к тексту. «ВТБ – наш партнер, который обеспечит финансирование проекта», - говорит Павел Богданов, директор ООО «Парковки Северной столицы». В начале этой недели компания снова подала в администрацию обновленное предложение о концессионном соглашении, в нем учтены все замечания комитетов, добавил он: «Город рассматривает документ, процесс идет».

Также администрация подписала с АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль северной столицы», в котором также участвует «Банк ВТБ», соглашение о дальнейшем развитии Западного скоростного диаметра, в том числе по строительству дополнительных развязок - с Новым шоссе, Шуваловским проспектом и Шкиперским протоком на Васильевском острове. Стоимость проекта оценивается в 8 млрд руб.

ЕАБР, в свою очередь, может профинансировать строительство магистрали М-49 и Суздальского проспекта стоимостью более 14 млрд руб. Проект рассчитан на 2017-2027 гг.

Банки сейчас основные инвесторы дорожной отрасли, и их интерес к транспортным инфраструктурным проектам обоснован – это долгосрочные капиталоемкие проекты с понятной экономикой и госгарантиями, для банка это надежное вложение средств, говорит гендиректор ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов. Пример ЗСД оказался достаточно успешным, и потребность в платных дорогах в Петербурге есть, считает он. У Восточного радиуса есть перспективы, уверен эксперт.