Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Ипотечное предложение от Путина

Рынок осторожно относится к предложенной Путиным инфраструктурной ипотеке

Рынку нужны не столько бюджетные гарантии, сколько предсказуемость
  • Маргарита Папченкова,
  • Екатерина Мереминская
  • / Ведомости

Речь идет о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда <...> объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит», – описал президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Чтобы механизм заработал, государство предоставит гарантии, пообещал он.

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