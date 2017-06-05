Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Ипотечное предложение от Путина
Рынок осторожно относится к предложенной Путиным инфраструктурной ипотеке
Рынку нужны не столько бюджетные гарантии, сколько предсказуемость
- Маргарита Папченкова,
- Екатерина Мереминская
- / Ведомости
Государство предложит скинуться вместе с ним на инфраструктуру
Евгений Разумный / Ведомости
Речь идет о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда <...> объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит», – описал президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Чтобы механизм заработал, государство предоставит гарантии, пообещал он.
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