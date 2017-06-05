Рынок осторожно относится к предложенной Путиным инфраструктурной ипотеке

Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Ипотечное предложение от Путина

Государство предложит скинуться вместе с ним на инфраструктуру Евгений Разумный / Ведомости

Речь идет о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда <...> объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит», – описал президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Чтобы механизм заработал, государство предоставит гарантии, пообещал он.