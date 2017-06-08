Концессии предложено проверять на эффективность

Вслед за рынком ГЧП может встать и рынок концессий Андрей Гордеев / Ведомости

Аналогичные требования уже есть в законе о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и отчасти именно поэтому по нему до сих пор не то что не заключено ни одного соглашения, но даже не принято ни одного решения о проведении конкурса, говорит вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.