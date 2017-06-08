Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Новый риск концессий
Концессии предложено проверять на эффективность
Это требование может усложнить подготовку проектов, не повысив их качество
- Екатерина Мереминская
- / Ведомости
Вслед за рынком ГЧП может встать и рынок концессий
Андрей Гордеев / Ведомости
Аналогичные требования уже есть в законе о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и отчасти именно поэтому по нему до сих пор не то что не заключено ни одного соглашения, но даже не принято ни одного решения о проведении конкурса, говорит вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.
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