Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Налоговый первомай

Календарь увеличил поступления налогов в мае

Наибольший рост показали налог на прибыль и НДС
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

За май поступления налогов в консолидированный бюджет оказались на 45,7% выше, чем год назад, следует из данных ФНС, с которыми ознакомились «Ведомости». Наибольший рост показали налог на прибыль и НДС – в 2,1 и 1,8 раза соответственно. Поступления НДПИ увеличились на 42,7%.

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Комментарии  ()
gesss
22:11 12.06.2017
Аплодирую Набиулиной и Мишустину стоя. Браво! Еще 3-5 лет такой здоровой политики и вопрос ухода от уплаты налогов в качестве основного дохода бизнеса уйдет навсегда в прошлое. Нужно бы усилить контроль за выводом средств за рубеж, так что бы все внешнеэкономические операции под лупой проверялись и тогда не удивлюсь еще большему росту прибыли отечественных компаний.
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