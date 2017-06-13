Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Налоговый первомай
Календарь увеличил поступления налогов в мае
Наибольший рост показали налог на прибыль и НДС
- Елизавета Базанова,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
Календарь увеличил поступления налогов в мае
А. Гордеев / Ведомости
За май поступления налогов в консолидированный бюджет оказались на 45,7% выше, чем год назад, следует из данных ФНС, с которыми ознакомились «Ведомости». Наибольший рост показали налог на прибыль и НДС – в 2,1 и 1,8 раза соответственно. Поступления НДПИ увеличились на 42,7%.
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