Календарь увеличил поступления налогов в мае А. Гордеев / Ведомости

За май поступления налогов в консолидированный бюджет оказались на 45,7% выше, чем год назад, следует из данных ФНС, с которыми ознакомились «Ведомости». Наибольший рост показали налог на прибыль и НДС – в 2,1 и 1,8 раза соответственно. Поступления НДПИ увеличились на 42,7%.