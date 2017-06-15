Мнения рынка и аналитиков, на сколько Центробанк опустит ставку, разделились

ЦБ продолжит траекторию снижения ставки, ждут аналитики Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу совет директоров ЦБ опустит ключевую ставку, ждут аналитики. О том, что регулятор рассмотрит ее снижение на 0,25 или 0,5 процентного пункта, говорила его председатель Эльвира Набиуллина. Мнения рынка и аналитиков, каким будет шаг снижения ставки, разделились. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 23), ждут снижения ставки до 8,75 с 9,25%, а Bloomberg (12 из 23) – до 9%, мнения трейдеров также разделились.