Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Центробанк оценит риски
Мнения рынка и аналитиков, на сколько Центробанк опустит ставку, разделились
Помешать более резкому ее снижению могут инфляционные риски
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
ЦБ продолжит траекторию снижения ставки, ждут аналитики
Андрей Гордеев / Ведомости
В пятницу совет директоров ЦБ опустит ключевую ставку, ждут аналитики. О том, что регулятор рассмотрит ее снижение на 0,25 или 0,5 процентного пункта, говорила его председатель Эльвира Набиуллина. Мнения рынка и аналитиков, каким будет шаг снижения ставки, разделились. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 23), ждут снижения ставки до 8,75 с 9,25%, а Bloomberg (12 из 23) – до 9%, мнения трейдеров также разделились.
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