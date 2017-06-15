Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Центробанк оценит риски

Мнения рынка и аналитиков, на сколько Центробанк опустит ставку, разделились

Помешать более резкому ее снижению могут инфляционные риски

В пятницу совет директоров ЦБ опустит ключевую ставку, ждут аналитики. О том, что регулятор рассмотрит ее снижение на 0,25 или 0,5 процентного пункта, говорила его председатель Эльвира Набиуллина. Мнения рынка и аналитиков, каким будет шаг снижения ставки, разделились. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 23), ждут снижения ставки до 8,75 с 9,25%, а Bloomberg (12 из 23) – до 9%, мнения трейдеров также разделились.

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