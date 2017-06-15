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Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Миноритарии теряют голос

Акционеры не смогут избавиться от акций в ответ на ограничение своих прав

Такие поправки подготовило Минэкономразвития, чтобы поднять Россию в рейтинге Doing Business

Для улучшения позиций России в рейтинге Doing Business чиновники подготовили поправки в закон «Об акционерных обществах» («Ведомости» ознакомились с копией). Во вторник их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали ее участник и чиновник. Проект направлен на повышение позиций в рейтинге (см. врез), подтвердил представитель Минэкономразвития.

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