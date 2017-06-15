Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Миноритарии теряют голос
Акционеры не смогут избавиться от акций в ответ на ограничение своих прав
Такие поправки подготовило Минэкономразвития, чтобы поднять Россию в рейтинге Doing Business
- Татьяна Ломская,
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
Миноритарии теряют голос
А. Гордеев / Ведомости
Для улучшения позиций России в рейтинге Doing Business чиновники подготовили поправки в закон «Об акционерных обществах» («Ведомости» ознакомились с копией). Во вторник их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали ее участник и чиновник. Проект направлен на повышение позиций в рейтинге (см. врез), подтвердил представитель Минэкономразвития.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}