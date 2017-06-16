Налоговая нагрузка на нефтяников и «Газпром» вырастет В. Баранов / Ведомости

В четверг правительство рассмотрело подготовленный Минфином законопроект, повышающий налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор. Коэффициент в формуле расчета НДПИ для «Газпрома» уже в IV квартале 2017 г. будет увеличен с 1,7969 до 2,2738. Также в 2020 г. сохранится повышенная ставка на газ – увеличивается в 2019 г. на 280 руб. за кубометр. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не ответила на запрос в четверг вечером.

«Доплатить» придется и нефтяникам. Изъять у них девальвационную прибыль Минфин решил в 2015 г. (налоги выросли с 2016 г.) и с тех пор каждый раз находит повод сделать это снова. В 2017 г. в формуле НДПИ появился новый элемент – 306 руб. за тонну, а в 2018 г. и 2019 г. НДПИ будет увеличен на 357 и 428 руб. соответственно. В рассматриваемом проекте Минфин предложил продлить действие ставки 2019 г. (плюс 428 руб.) до конца 2020 г.

Бюджет соберет Продление повышенного НДПИ на газ принесет еще 115,2 млрд руб., а для нефтяников – 207,4 млрд. Также законопроект предусматривает индексацию ставок акцизов в 2020 г. на уровень инфляции, что даст 56,2 млрд руб.

Повышение коэффициента для «Газпрома» в этом году должно принести бюджету 30 млрд руб., говорит федеральный чиновник, это должно компенсировать потери из-за недополученных от компании дивидендов. По итогам 2016 г. «Газпром», как и все госкомпании, должен заплатить 50% прибыли по МСФО, но правительство разрешило ему не учитывать в прибыли бумажные доходы. Вместо 476 млрд руб. «Газпром» заплатит только 190 млрд. 30 млрд руб. – это, конечно, хорошая компенсация ушедших 286 млрд руб., иронизирует другой чиновник. Но для бюджета налоговые изъятия более эффективны, чем дивиденды, – доля государства в «Газпроме» – чуть более 50% и значительная часть дивидендов выплачивается миноритариям, рассуждает Дмитрий Маринченко из Fitch Ratings.

Для самого «Газпрома» изъятия будут несущественными. Дополнительные 30 млрд руб. налога – не так много в масштабах группы, около 2% от EBITDA, оценивает Маринченко. Разовое изъятие не должно оказать серьезного влияния на кредитоспособность «Газпрома». Но налоговая нагрузка компании в 2017 г., без учета дополнительных 30 млрд руб., и так на 170 млрд руб. больше, чем в 2015 г., говорит Маринченко. Крайне нежелательно, чтобы и в следующие годы были дополнительные налоговые изъятия, особенно с учетом масштабной программы капвложений и низких цен на газ в Европе, предупреждает он.

Против продления повышенного НДПИ на нефть выступало Минэнерго, указывая, что бюджету и так помогло повышение цен на нефть из-за сделки ОПЕК. Но этого недостаточно, чтобы закрыть дыру в бюджете, недополучил бюджет и дивидендов госкомпаний, спорит чиновник. В последнее время налоговая нагрузка на сектор постоянно росла, есть риск, что эта тенденция сохранится, опасается Маринченко.