Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Индустрия погрелась

Рывок в мае промышленность совершила благодаря холодам и календарю

Без этих факторов рост был бы почти вдвое ниже
  • Татьяна Ломская,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

Промышленность в мае увеличила выпуск на 5,6% в годовом сравнении, сообщил Росстат: рост вдвое превысил ожидания аналитиков (консенсус-прогноз «Интерфакса» – 2,7%) и оказался максимальным с февраля 2012 г. За январь – май выпуск увеличился на 1,7% после 0,7% за январь – апрель.

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