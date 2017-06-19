Без этих факторов рост был бы почти вдвое ниже

Рывок в мае промышленность совершила благодаря холодам и календарю А. Махонин / Ведомости

Промышленность в мае увеличила выпуск на 5,6% в годовом сравнении, сообщил Росстат: рост вдвое превысил ожидания аналитиков (консенсус-прогноз «Интерфакса» – 2,7%) и оказался максимальным с февраля 2012 г. За январь – май выпуск увеличился на 1,7% после 0,7% за январь – апрель.