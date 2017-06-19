Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Индустрия погрелась
Рывок в мае промышленность совершила благодаря холодам и календарю
Без этих факторов рост был бы почти вдвое ниже
- Татьяна Ломская,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
Рывок в мае промышленность совершила благодаря холодам и календарю
А. Махонин / Ведомости
Промышленность в мае увеличила выпуск на 5,6% в годовом сравнении, сообщил Росстат: рост вдвое превысил ожидания аналитиков (консенсус-прогноз «Интерфакса» – 2,7%) и оказался максимальным с февраля 2012 г. За январь – май выпуск увеличился на 1,7% после 0,7% за январь – апрель.
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