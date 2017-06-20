Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Необоснованная часть Налогового кодекса
Формальные нарушения не будут поводом для доначисления налогов
Но бизнесу все равно самому придется доказывать смысл сделок налоговикам
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
Бизнесу придется убеждать налоговиков, что сделки не имели своей целью уйти от налогообложения Drew Angerer
GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
«Ведомости» ознакомились с последней версией поправок, которые закрепляют в Налоговом кодексе понятие необоснованной налоговой выгоды: четко определяют, когда компания не может уменьшить налог, воспользоваться льготой или получить вычет.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}