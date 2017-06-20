Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Необоснованная часть Налогового кодекса

Формальные нарушения не будут поводом для доначисления налогов

Но бизнесу все равно самому придется доказывать смысл сделок налоговикам

«Ведомости» ознакомились с последней версией поправок, которые закрепляют в Налоговом кодексе понятие необоснованной налоговой выгоды: четко определяют, когда компания не может уменьшить налог, воспользоваться льготой или получить вычет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике