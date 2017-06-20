Формальные нарушения не будут поводом для доначисления налогов

Но бизнесу все равно самому придется доказывать смысл сделок налоговикам

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Необоснованная часть Налогового кодекса

Бизнесу придется убеждать налоговиков, что сделки не имели своей целью уйти от налогообложения Drew Angerer GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

«Ведомости» ознакомились с последней версией поправок, которые закрепляют в Налоговом кодексе понятие необоснованной налоговой выгоды: четко определяют, когда компания не может уменьшить налог, воспользоваться льготой или получить вычет.