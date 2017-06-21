Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Швейцария покажет россиян

Швейцария готова обмениваться налоговой информацией с Россией

В зоне риска – владельцы зарубежных кошельков и счетов, о которых не знают налоговики

Федеральная налоговая служба (ФНС) может начать автоматически получать информацию о российских клиентах швейцарских банков. Швейцария опубликовала список стран, с которыми хотела бы автоматически обмениваться информацией, – их 41, в том числе Россия. Первые данные, например по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций, за 2018 г. ФНС получит от швейцарских налоговиков в 2019 г. Швейцария и Россия планируют перейти к взаимному автоматическому обмену после всех необходимых технических и юридических процедур, подтвердил представитель ФНС.

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zakharovlaw
22:57 20.06.2017
Самое главное, что основой для заключения двусторонних соглашений, которые обязательны для начала работы автоматического обмена информацией является принцип взаимности (как правило наличие взаимного интереса к предоставляемой информации, и, как правило, ее наличие в принципе). Самое главное, что Швейцария оставила за собой право одностороннего прекращения автоматического обмена в случае нарушения конфиденциальности или режима сохранности переданной информации. Началу обмена обязательно будет предшествовать ситуационный пострановой отчёт со стороны Федерального Совета Швейцарии (то есть независимо должно оцениваться все). Ссылка на официальный релиз https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-67079.html
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