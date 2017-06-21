Швейцария готова обмениваться налоговой информацией с Россией

В зоне риска – владельцы зарубежных кошельков и счетов, о которых не знают налоговики

Может передаваться информация и о российских налоговых резидентах, у которых есть счета в швейцарских банках ITARTASS/PHOTAS/JTB Photo

Федеральная налоговая служба (ФНС) может начать автоматически получать информацию о российских клиентах швейцарских банков. Швейцария опубликовала список стран, с которыми хотела бы автоматически обмениваться информацией, – их 41, в том числе Россия. Первые данные, например по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций, за 2018 г. ФНС получит от швейцарских налоговиков в 2019 г. Швейцария и Россия планируют перейти к взаимному автоматическому обмену после всех необходимых технических и юридических процедур, подтвердил представитель ФНС.