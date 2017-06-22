Аномально растущий май

Экономику поддержали холода Евгений Разумный / Ведомости

Май продолжает удивлять аналитиков – экономика демонстрирует аномально высокие показатели. Рекорд за пять лет поставила промышленность (рост на 5,6%), на 45% больше, чем год назад, поступило налогов в консолидированный бюджет, а темпы роста ВВП ускорились до 3,1% в годовом выражении. Такую оценку роста экономики в среду опубликовало Минэкономразвития, также увеличив оценку роста в апреле – до 1,7 с 1,4% (после уточнения данных Росстатом). В итоге, по оценке Минэкономразвития, за первые пять месяцев экономика выросла на 1,3%.