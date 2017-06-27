Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: На реформы может не хватить
На реформы может не хватить
У крупнейших экспортеров нефти все меньше времени для диверсификации экономики – их валютные резервы уже упали до минимума за 10 лет
- Стив Джонсон
- / Financial Times
Валютные резервы Венесуэлы, страдающей от инфляции, нехватки продовольствия и политической нестабильности, сократились c пика на 90%
Juan BARRETO / AFP
Валютные резервы 13 крупнейших экспортеров энергоресурсов сократились к концу 2016 г. до $967 млрд, подсчитал МВФ, это минимум с 2006 г. После пика в 2013 г. ($1,26 трлн) их подушка безопасности сдулась почти на $300 млрд (см. график).
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