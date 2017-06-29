Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Налоги в кредит
Минэкономразвития предлагает раздавать налоговые кредиты
Так чиновники рассчитывают поддержать инвестиции
- Елизавета Базанова,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
Реанимировать налоговый кредит власти собирались еще в 2000-х гг., но воспользоваться льготой на практике невозможно
Евгений Разумный / Ведомости
Минэкономразвития предлагает запустить неработающий механизм инвестиционных налоговых кредитов. Предложения содержатся в плане повышения производительности труда, представленном на президиуме совета по приоритетным проектам (см. статью на стр. 01).
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