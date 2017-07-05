Китай и доллар – основные угрозы для развивающихся стран Азии
- Михаил Оверченко,
- Алексей Невельский
- / Ведомости
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Экономическая ситуация в развивающихся странах Юго-Восточной Азии в 20-летнюю годовщину кризиса, распространившегося из региона на Россию и Южную Америку, выглядит благоприятно. ВВП растет, проблем, приведших к тому кризису, нет: курсы местных валют не привязаны к доллару, большой дефицит счета текущих операций сменился профицитом. Но появился новый фактор: Китай, который в конце 1990-х гг. был еще слаборазвитой экономикой, теперь занимает второе место в мире по размеру ВВП. Кроме того, повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, а затем и другими ведущими центробанками и возможное укрепление доллара могут ударить по азиатским заемщикам (чьи долги сильно выросли уже после кризиса 2007-2008 гг.) и сократить приток ликвидности.
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