Китай и доллар – основные угрозы для развивающихся стран Азии

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Если в 1997 г. экономики стран Юго-Восточной Азии были сильнее и важнее китайской, то теперь она играет определяющую роль в регионе и во многом – в мире Jason Lee / Reuters

Экономическая ситуация в развивающихся странах Юго-Восточной Азии в 20-летнюю годовщину кризиса, распространившегося из региона на Россию и Южную Америку, выглядит благоприятно. ВВП растет, проблем, приведших к тому кризису, нет: курсы местных валют не привязаны к доллару, большой дефицит счета текущих операций сменился профицитом. Но появился новый фактор: Китай, который в конце 1990-х гг. был еще слаборазвитой экономикой, теперь занимает второе место в мире по размеру ВВП. Кроме того, повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, а затем и другими ведущими центробанками и возможное укрепление доллара могут ударить по азиатским заемщикам (чьи долги сильно выросли уже после кризиса 2007-2008 гг.) и сократить приток ликвидности.