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Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Самозанятых выманивают из тени

Самозанятым придумано определение

Но стимулов выходить из тени не прибавилось

Определить, чем самозанятые отличаются от индивидуальных предпринимателей или работников по трудовому договору, в мае поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минюст поручение выполнил. Он предлагает считать самозанятыми людей старше 16 лет, которые самостоятельно, на свой риск, оказывают услуги и выполняют работы для других людей, чтобы получить прибыль, следует из проекта поправок в закон о занятости, опубликованного на regulation.gov. Они не должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а также иметь в подчинении других работников, услуги они должны оказывать сами, в том числе в свободное от основной работы время (см. врез). О такой деятельности им предлагается уведомлять налоговую службу.

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