Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Минфин дал материал для суда

Московские власти задним числом пересмотрели кадастровую стоимость 2500 объектов

Признание этого факта Минфином юристы считают важным аргументом для апелляции

С внезапным увеличением кадастровой стоимости владельцы торговой недвижимости в Москве столкнулись в прошлом году – она была пересмотрена задним числом для 2502 объектов. В суде первой инстанции им не удалось добиться успеха, но в конце июня их поддержал Минфин. Министерство информировало налоговую службу, что увеличенная кадастровая оценка недвижимости не может быть базой для определения налога в текущем и предыдущих налоговых периодах. Если же пересчет привел к уменьшению кадастровой стоимости, новую оценку можно учесть и сейчас.

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