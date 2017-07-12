Государство заплатит за свои ошибки при кадастровой оценке недвижимости

Государство заплатит гражданам за переоценку их недвижимости Александра Зотова / Ведомости

Конституционный суд признал право граждан и организаций, оспаривающих кадастровую стоимость недвижимости, на возмещение судебных расходов. Вводя механизм массовой оценки таких объектов для целей налогообложения, государство не вправе перекладывать на налогоплательщика бремя расходов, связанных с устранением допущенных при этом ошибок. Об этом говорится в оглашенном во вторник постановлении суда.

Поводом для проверки соответствующих норм кодексов административного производства и об административных правонарушениях стали жалобы Натальи Слободяник из Воронежской области и бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр», которые оспаривали в судах кадастровую стоимость своих земельных участков и выиграли. Но суды взыскали с них стоимость экспертизы и отказались возместить издержки, хотя по общему правилу их компенсирует проигравшая сторона. Это было сделано в соответствии с разъяснениями Верховного суда, который в свое время указал, что в таких делах заявитель может рассчитывать на возмещение расходов, только если ответчик оспаривает иск, т. е. создает препятствия в реализации прав истца. В делах же заявителей представители властей против иска не возражали.

Огромная уценка 40,93% на столько, по данным Росреестра, в этом году снижена суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости по итогам принятых судебных решений. В общей сложности это составило 95 млрд руб.

Но Конституционный суд пришел к выводу, что такая трактовка нарушает право истцов на судебную защиту: получается, что, даже когда при определении кадастровой стоимости госорганами была допущена ошибка, затраты должен нести налогоплательщик, а с государства снимается обязанность возместить вред, причиненный незаконными действиями его органов или должностных лиц. Это не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение судебного решения, отмечает Конституционный суд: судебные расходы могут оказаться выше ожидаемой налоговой выгоды. Законодателю предписано уточнить правила распределения судебных расходов по делам о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Можно было бы выработать критерии для дифференцированного подхода при распределении расходов, говорил ранее на заседании суда представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас. Например, можно учитывать величину разницы между оспариваемой и установленной судом стоимости.

Само по себе несовпадение кадастровой и рыночной стоимости еще не означает нарушения прав гражданина, уточнил в беседе с журналистами судья Конституционного суда Николай Бондарь. Речь идет о существенном расхождении, которое не укладывается в разумный (т. е. допустимый с точки зрения профессиональных стандартов и практики) диапазон отклонений, разъяснил судья. Что считать разумным, предстоит решить законодателю, дал понять Бондарь: у Слободяник такой разрыв был более чем в 2,5 раза, напомнил он.

У судов уже сложились общие подходы в оценке допустимых отклонений, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. Если разница между изначально определенной кадастровой стоимостью и оценкой привлеченных экспертов составляет менее 30% от кадастровой стоимости, то в суде делать нечего, с точки зрения судов такое расхождение находится в пределах допустимого. Кроме того, оспаривать меньшую разницу просто экономически невыгодно, добавляет он: при кадастровой стоимости недвижимости в 50–60 млн руб. ее снижение на 20%, с учетом всех сопутствующих издержек, обеспечит экономию на налогах в размере не более чем в 150 000–200 000 руб. в год.

По данным Росреестра, за пять месяцев этого года было инициировано 3976 исков об установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. При этом более 80% из тех исков, которые были рассмотрены судами, оказались решены в пользу заявителей.