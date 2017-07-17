Промышленное производство в Петербурге выросло почти на 3%

Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Автопром ускорил рост

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За полгода выпуск на заводе Hyundai вырос на 17% Евгений Егоров / Ведомости

Индекс промышленного производства в Петербурге за первое полугодие 2017 г. составил 102,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Петростат. Российский индекс с января по май 2017 г. вырос на 1,7%, более поздних данных нет. ИПП Петербурга за 2016 г. – 103,9%.