Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Автопром ускорил рост

Промышленное производство в Петербурге выросло почти на 3%

Автопром возобновил рост благодаря новым моделям

Индекс промышленного производства в Петербурге за первое полугодие 2017 г. составил 102,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Петростат. Российский индекс с января по май 2017 г. вырос на 1,7%, более поздних данных нет. ИПП Петербурга за 2016 г. – 103,9%.

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