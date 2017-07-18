Китай продемонстрировал балансирующий рост

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Рост ВВП Китая во II квартале 2017 года превысил прогноз правительства Alexander F. Yuan / AP

Экономика Китая продолжила расти высокими темпами во II квартале 2017 г. – на 6,9% в годовом выражении к тому же периоду 2016 г. Отсутствие замедления роста – позитивный сигнал, но уровень закредитованности и ситуация на рынке недвижимости могут привести к замедлению роста уже во второй половине года.