Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Балансирующий рост
Китай продемонстрировал балансирующий рост
Пекин старается сдержать чрезмерное кредитование и перегрев рынка недвижимости
- Грейс Чжу,
- Лиянь Ци
- / The Wall Street Journal
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Рост ВВП Китая во II квартале 2017 года превысил прогноз правительства
Alexander F. Yuan / AP
Экономика Китая продолжила расти высокими темпами во II квартале 2017 г. – на 6,9% в годовом выражении к тому же периоду 2016 г. Отсутствие замедления роста – позитивный сигнал, но уровень закредитованности и ситуация на рынке недвижимости могут привести к замедлению роста уже во второй половине года.
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