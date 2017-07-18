Мировая экономика
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Балансирующий рост

Китай продемонстрировал балансирующий рост

Пекин старается сдержать чрезмерное кредитование и перегрев ­рынка недвижимости

Экономика Китая продолжила расти высокими темпами во II квартале 2017 г. – на 6,9% в годовом выражении к тому же периоду 2016 г. Отсутствие замедления роста – позитивный сигнал, но уровень закредитованности и ситуация на рынке недвижимости могут привести к замедлению роста уже во второй половине года.

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