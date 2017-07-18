Правительство поддержало перенос срока уплаты налогов на имущество

Основной аргумент в пользу переноса – повышение сбалансированности региональных бюджетов Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о переносе срока уплаты имущественных налогов, взимаемых с физлиц (транспортный, земельный и налог на имущество), на два месяца - с 1 декабря на 1 октября года, следующего за прошедшим налоговым периодом. Автор законопроекта - председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, его инициативу поддержало правительство России.

Основной аргумент в пользу переноса - повышение сбалансированности региональных бюджетов. «Около 50% платежей по имущественным налогам осуществляется физическими лицами в конце ноября-начале декабря. Это приводит к неравномерной наполняемости дорожных фондов, местных бюджетов, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых обязательств», - пишет Луценко в пояснительной записке. При этом доля налога на имущество физлиц и земельного налога в доходах муниципальных образований составляет порядка 19%, а транспортного налога в дорожных фондах регионов - 40%.

Предполагается, что изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2018 г. при уплате имущественных налогов за 2017 г. «Реализация законопроекта будет способствовать повышению финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов», - говорится в положительном заключении правительства.

Возвращение назад

В 2016 г. первые уведомления и извещения о налоге на имущество физических лиц (НИФЛ), а также земельном и транспортном налогах за 2015 г. оказались у граждан только в конце сентября. Но и крайний срок уплаты по этим извещениям тогда сместили на два месяца вперед – на 1 декабря. Отсрочка платежа в 2016 г. совпала с переходом на новый порядок расчета налога: в 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную в 28 регионах.

Осенью 2016 г., депутаты вносили в Госдуму законопроект о возвращении срока выплаты имущественных налогов на 1 октября. Дедлайн 1 декабря может оказать негативное влияние на сбалансированность местных бюджетов, также говорилось в пояснительной записке к проекту. Но в прошлом году правительство не поддержало проект.