Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Бюджет важнее льгот
Регионам станет трудней получать бюджетные кредиты
Придется активнее сокращать долги и отказываться от неэффективных расходов
- Елизавета Базанова
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В абсолютном выражении Минфин увеличил поддержку регионов через кредиты больше чем на 180 млрд руб.
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Такие изменения в правила выдачи бюджетных кредитов регионам Минфин опубликовал на regulation.gov. Бюджетные кредиты на финансирование дефицита достанутся лишь тем регионам, находящимся в сложном финансовом положении (не получающим дотаций на выравнивание и с суммы госдолга более 50% доходов – в России таких 54), которые оценили эффективность налоговых льгот и утвердили программу отмены неэффективных уже с 2018 г. Также регион должен будет согласовать параметры проекта регионального бюджета перед его принятием, ограничить бюджетные расходы на госуправление и оптимизировать число бюджетников.
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