Регионам станет трудней получать бюджетные ­кредиты

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В абсолютном выражении Минфин увеличил поддержку регионов через кредиты больше чем на 180 млрд руб. Е. Ширинкина / для Ведомостей

Такие изменения в правила выдачи бюджетных кредитов регионам Минфин опубликовал на regulation.gov. Бюджетные кредиты на финансирование дефицита достанутся лишь тем регионам, находящимся в сложном финансовом положении (не получающим дотаций на выравнивание и с суммы госдолга более 50% доходов – в России таких 54), которые оценили эффективность налоговых льгот и утвердили программу отмены неэффективных уже с 2018 г. Также регион должен будет согласовать параметры проекта регионального бюджета перед его принятием, ограничить бюджетные расходы на госуправление и оптимизировать число бюджетников.