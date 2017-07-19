Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Бюджет важнее льгот

Регионам станет трудней получать бюджетные ­кредиты

Придется активнее сокращать долги и отказываться от неэффективных расходов

Такие изменения в правила выдачи бюджетных кредитов регионам Минфин опубликовал на regulation.gov. Бюджетные кредиты на финансирование дефицита достанутся лишь тем регионам, находящимся в сложном финансовом положении (не получающим дотаций на выравнивание и с суммы госдолга более 50% доходов – в России таких 54), которые оценили эффективность налоговых льгот и утвердили программу отмены неэффективных уже с 2018 г. Также регион должен будет согласовать параметры проекта регионального бюджета перед его принятием, ограничить бюджетные расходы на госуправление и оптимизировать число бюджетников.

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