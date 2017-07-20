Налоги и сборы

У неналоговых платежей появится свой кодекс

Новые правила введения таких сборов должны повысить предсказуемость для бизнеса
  • Елизавета Базанова

Проект такого закона Минфин опубликовал на regulation.gov.ru. В нем определяется понятие обязательных платежей, а также регламентируется введение новых или изменение уже действующих. О подготовке кодекса неналоговых платежей во вторник говорил министр финансов Антон Силуанов. Минфин планирует внести документ в Госдуму осенью, добавил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике