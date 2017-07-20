У неналоговых платежей появится свой кодекс
Новые правила введения таких сборов должны повысить предсказуемость для бизнеса
- Елизавета Базанова
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
К обязательным платежам Минфин относит, например, выплаты за ведение бизнеса или плату за проезд по федеральным трассам «Платон»
Евгений Егоров / Ведомости
Проект такого закона Минфин опубликовал на regulation.gov.ru. В нем определяется понятие обязательных платежей, а также регламентируется введение новых или изменение уже действующих. О подготовке кодекса неналоговых платежей во вторник говорил министр финансов Антон Силуанов. Минфин планирует внести документ в Госдуму осенью, добавил он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}