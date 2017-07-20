У неналоговых платежей появится свой кодекс

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К обязательным платежам Минфин относит, например, выплаты за ведение бизнеса или плату за проезд по федеральным трассам «Платон» Евгений Егоров / Ведомости

Проект такого закона Минфин опубликовал на regulation.gov.ru. В нем определяется понятие обязательных платежей, а также регламентируется введение новых или изменение уже действующих. О подготовке кодекса неналоговых платежей во вторник говорил министр финансов Антон Силуанов. Минфин планирует внести документ в Госдуму осенью, добавил он.