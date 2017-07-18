Необычные налоги в разных странах

Matthias Schrader / AP

С каждой зарплаты житель Германии выделяет 2,75 — 3,5% ежемесячно на поддержку церкви. От уплаты такого налога можно отказаться, но «в таком случае это означает, что человек будет отлучен от церкви, не будет допускаться к причастию, не может быть похоронен на церковном кладбище, а также не может работать в церковных больницах и школах», - отмечает аналитик Центра городской экономики КБ «Стрелка» Анастасия Канторова. Ежегодно от уплаты церковного налога отказываются 10 000 человек, а в 2014 г., когда был принят закон о том, что церковным налогом будет облагаться и доход от прироста капитала, от уплаты отказались рекордные 300 000 человек, подчеркивает аналитик

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