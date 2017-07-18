Необычные налоги в разных странах
Где введены взносы на фастфуд, домашних питомцев, простаивающее жилье и церковь
Налог солидарности в Германии ввели после объединения ФРГ и ГДР в 1991 г. Сначала он планировался как временный, для восстановления Восточной Германии, но он действует до сих пор. Ставка – 5,5% от подоходного налога. Налог взимается с доходов сотрудников организаций, получающих более 81 евро в месяц и с прибыли с капитала. В исследовании необычных налогов КБ «Стрелка» подчеркивает, что вопрос о необходимости сохранять такой налог поднимался неоднократно, но Федеральный финансовый суд Германии продолжает считать его не противоречащим Конституции страны
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С каждой зарплаты житель Германии выделяет 2,75 — 3,5% ежемесячно на поддержку церкви. От уплаты такого налога можно отказаться, но «в таком случае это означает, что человек будет отлучен от церкви, не будет допускаться к причастию, не может быть похоронен на церковном кладбище, а также не может работать в церковных больницах и школах», - отмечает аналитик Центра городской экономики КБ «Стрелка» Анастасия Канторова. Ежегодно от уплаты церковного налога отказываются 10 000 человек, а в 2014 г., когда был принят закон о том, что церковным налогом будет облагаться и доход от прироста капитала, от уплаты отказались рекордные 300 000 человек, подчеркивает аналитик
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В Германии, Чехии и Словакии владельцы собак обязаны платить налоги на их содержание. В Германии он приносит до 250 млн евро ежегодно, говорится в исследовании. Величина налога зависит от породы собаки и в разных федеральных землях варьируется. Например, в Штутгарте за первую собаку необходимо заплатить 108 евро ежегодно, за вторую собаку 216 евро, а за собаку бойцовской породы и вовсе 612 евро
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В Нью-Йорке действует закон, по которому все, кто занимается коммерческой деятельностью на Манхеттене южнее 96 улицы (а это добрая часть Манхэттена, не включающая в себя только территорию Колумбийского университета и Гарлем), а также чья аренда помещения в год составляет минимум $250 000, обязаны платить дополнительный налог (commercial rent tax). Ставка составляет 3,9% от аренды
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Необычный налог на участок, где ведется добыча полезных ископаемых, обязаны платить резиденты в Токио, указывает аналитик «Стрелки». Ставка налога – 200-400 иен за гектар разработки в год (отдельные ставки применяются для нефти, газа и золота)
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Анекдотический налог придумали в Нью-Йорке, где покупатели бейглов обязаны платить лишние 8 центов, если покупают бейгл порезанным. Налог был введен, чтобы покрыть долг штата размером $9,2 млрд. Правда оказалось, что в этом случае на один и тот же товар накладывались два налога, т.к. согласно налоговому кодексу штата Нью-Йорк, еда съеденная у прилавка отличается от еды, которую покупают с собой
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С 1 июля этого года шахматы, «Монополия» и другие настольные игры в Индии признаны люксовым товаром и будут облагаться новым высоким налогом на товары и услуги, это приведет к их подорожанию на 20%. Также повышенный налог введен на масло, телевидение, детское питание (поштучное), джем, печенье дороже 100 рупий ($1,6), кукурузные хлопья, обувь дороже 500 рупий ($7,8), наручные часы, автомобили, пишет Hindustan Times. Правда есть и товары, налог на которые будут снижен – это сотовый телефоны, готовая одежда, лекарства, контактные линзы, музыкальные инструменты, сделанные вручную
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В индийском штате Керала действует налог на фастфуд. Например, заказывая пиццу или бургер, покупатели должны платить сверху 14,5% от стоимости покупки. Крупные предприятия, такие как Pizza Hut и Burger King полагают, что данный налог оттолкнет покупателей, и сделает фастфуд менее доступным, поэтому они готовы сами нести этот расход и не отражать его в чеке у покупателя
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Дополнительный налог на недвижимость во Франции платит тот, кто на 1 января проживал в квартире. То есть если человек проживает в своем жилье, он заплатит налог на имущество и налог на проживание, а если он сдает жилье, то налог на имущество заплатит он, а налог на проживание – его наниматель. Размер налога в год варьируется от 478 (налог для Парижа) до 1190 евро (для города Амьен на севере Франции)
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В Ванкувере и Париже введен налог за простой пустого жилья, говорится в исследовании. Его цель - побудить владельцев квартир продавать свои пустующие помещения или сдавать их в аренду, таким образом повышать предложение. Для Ванкувера ставка равна 1% от кадастровой стоимости квартиры. В Париже в 2015 г. введена ставка 20% c налога на проживание, которую через год утроили до 60%
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Резиденты Кипра – жители и компании – ежемесячно платят взнос с дохода на нужды обороны, отмечают эксперты PWC. (С 1974 г. остров разделен на две части, в северной размещен 30 000-ный турецкий военный контингент). Для разных типов дохода ставка составляет 3, 17 и 30%. Взносом на нужды обороны облагаются доходы в виде дивидендов, пассивный процентный доход и доход от аренды
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